Corte de Antofagasta rechazó desafuero de diputado Videla

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este lunes la solicitud de desafuero contra el diputado reelecto Sebastián Videla (Ind por el PL), en un fallo unánime del pleno del tribunal.

El exseremi de Bienes Nacionales Eduardo König había solicitado el desafuero del parlamentario acusándolo de injurias luego de que el legislador publicara en sus redes sociales un caso de supuesto maltrato animal que involucraría a König.

En específico, Videla había denunciado al exseremi como responsable de dar vidrio molido en la comida a un perro comunitario del sector Coviegi, en Antofagasta. El parlamentario publicó en redes sociales el caso, sin mencionar a König.

Hoy, la corte determinó que las publicaciones de Videla son de interés público y no injuriosas.

"Quiero hacer el llamado a la familia König de entender que acá hay resoluciones contundentes que dan cuenta de que solamente hice mi trabajo para que se investigara un posible delito. Vamos a seguir trabajando intensamente contra el maltrato animal y contra cualquier denuncia", señaló el diputado.

Videla, quien obtuvo la primera mayoría regional en la última elección, insistió en poner fin a las acciones judiciales en su contra.

La Corte estableció que la acción judicial no tenía probabilidades de éxito en la persecución penal, confirmando que la denuncia por maltrato animal está amparada por el interés ciudadano. La sentencia se leerá el próximo 28 de noviembre.

Resolución Desafuero AD-726-2025 by dayanemc.dm