Fiscal judicial de la Corte Suprema suspendió a juez Diego Simpertigue

El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, decidió este viernes suspender por dos meses al ministro Diego Simpertigue, en el marco de la investigación disciplinaria en su contra por comprobados vínculos con abogados de diferentes causas que rechazó recusar.

"La resolución, dictada por el plazo máximo establecido, se efectuó tras la declaración que prestó el ministro -quién se encontraba de vacaciones- ante el fiscal instructor el día de ayer", informó el máximo tribunal.

La Corte Suprema detalló que la suspensión empezará a regir desde el martes 9 de diciembre.

Fiscal Judicial suspende a ministro de la Corte Suprema https://t.co/9vwY6FPCIl pic.twitter.com/rhB9nghU6P — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 5, 2025

Sumario en su contra y votación del máximo tribunal

Entre los antecedentes que maneja el sumario en contra de Simpertigue, se destaca el caso de la disputa entre Codelco y Belaz-Movitec, vinculado al denominado caso "Muñeca Bielorrusa".

Tras la resolución de esta causa, el ministro Simpertigue viajó en un crucero junto a los abogados involucrados. Similares vínculos se registraron luego de que resolviera una causa relacionada con la inmobiliaria Fundamenta, cuyos representantes legales eran los mismos abogados con los que compartió el viaje.

En ese contexto, suspensión impuesta a Simpertigue adquiere relevancia debido a la proximidad de la votación para la Presidencia de la Corte Suprema.

El próximo lunes 15 de diciembre, los ministros del máximo tribunal deberán elegir a su nuevo líder. La inhabilitación de Diego Simpertigue para participar en esta votación significa un punto menos para el sector que ha sido identificado como un bloque disidente, que busca evitar que la ministra Ana Gloria Chevesich asuma la presidencia de la Corte Suprema.