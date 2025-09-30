Síguenos:
"No tributan en Chile": abogado explica el fallo de la Suprema a las apuestas online

¿Qué cambia tras la decisión de la Corte Suprema sobre las plataformas de apuestas online? El abogado Juan Ignacio Contardo (UDD) explicó en conversación con Radio Cooperativa el alcance del fallo y sus efectos en Chile.

El profesional precisó que lo prohibido es el casino online, mientras que las apuestas deportivas seguirían permitidas, aunque la coexistencia de ambos servicios en las mismas plataformas genera confusión.

Además señaló que el problema central para el Estado es la falta de tributación local y recordó que desde 2015 existe la necesidad de regular el sector, una discusión postergada por los intereses de actores tradicionales.

