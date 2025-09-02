Suprema conocerá cuaderno de remoción de jueza Verónica Sabaj el 8 de septiembre

La Corte Suprema fijó para el lunes 8 de septiembre a las 8:30 horas la audiencia para conocer el cuaderno de remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

El máximo tribunal recibió los informes solicitados a la ministra Sabaj y a la Corte y procedió a agendar la audiencia de alegatos para analizar la solicitud.

A Sabaj se le acusa de tener lazos con el abogado Luis Hermosilla -principal imputado en el caso audios- y de concederse favores entre ambos antes y después de que ella asumiera el cargo.