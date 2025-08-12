Suprema mantuvo indemnización a heridos en choque de bus Cruz del Sur

La Corte Suprema falló contra la empresa de transporte de pasajeros Cruz del Sur y rechazó el recurso de casación con el que pretendía dejar sin efectos fallos anteriores que la condenaron a pagar indemnizaciones a los heridos en un accidente registrado en 2017.

"El recurso de casación en el fondo no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento. Por estas consideraciones y de conformidad con las normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto", dice el fallo unánime de la Primera Sala del máximo tribunal.

Según reporta el Poder Judicial, los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, María Cristina Gajardo, Mario Carroza y María Soledad Melo desestimaron "la procedencia del recurso por estar mal formulado".

La acción judicial contra Transportes Cruz del Sur Limitada fue presentada por 17 pasajeros que resultaron lesionados en el accidente registrado el 17 de octubre de 2017, a la altura del kilómetro 1.200 de la Ruta 5 Sur, en Chonchi.