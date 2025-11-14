Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.4°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Alcalde Vodanovic interpuso una denuncia por millonario robo en la Tesorería Municipal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se sustrajeron 78 millones de pesos en efectivo desde las dependencias; ilícito que tiene como presuntos responsables a dos funcionarios.

Los aludidos ya estaban siendo investigados por lo sucedido, mediante un sumario.

Alcalde Vodanovic interpuso una denuncia por millonario robo en la Tesorería Municipal
 ATON

"Nuestro compromiso es claro: la corrupción no tiene cabida en la Municipalidad de Maipú y no habrá impunidad frente a estos hechos", aseveró el jefe comunal maipucino.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por un millonario robo que afectó a dependencias de la Municipalidad. 

De acuerdo con un comunicado de la casa comunal, 78 millones de pesos en efectivo fueron sustraídos desde la Tesorería Municipal, y los presuntos artífices del delito corresponden a dos funcionarios del municipio.

Los sujetos "ya estaban siendo investigados por este hecho, mediante un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades", reza el texto.

"Con esta acción, el municipio busca dar total transparencia al proceso, permitir que la investigación penal avance con celeridad y garantizar que no exista impunidad ante hechos de esta gravedad", agrega.

En la misma línea, el alcalde Vodanovic aseveró que su compromiso "es claro: la corrupción no tiene cabida en la Municipalidad de Maipú y no habrá impunidad frente a estos hechos. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción".

"Como municipio, interpondremos todas las acciones legales que correspondan, con total transparencia y colaboración con la justicia, de manera que la investigación avance con la mayor celeridad posible para que se aclare lo ocurrido y se sancione a quienes resulten responsables", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada