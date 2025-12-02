Caso Manicure: Mauricio Ojeda deja la cárcel y seguirá con arresto domiciliario

El diputado desaforado Mauricio Ojeda (ex Republicano) continuará en arresto domiciliario total, luego de que el tribunal modificara la medida de prisión preventiva que cumplía hasta ahora, en el marco de la investigación por fraude al fisco reiterado asociado al denominado caso Manicure.

Es el quinto cambio de medida cautelar desde el inicio de la causa, y fue definido por la jueza de Garantía de Temuco, Ruth Martínez, quien acogió los argumentos vinculados a la dilación de las audiencias de preparación de juicio, considerado el factor central para reemplazar la prisión preventiva.

El fiscal Carlos Cornejo explicó que "pese a los argumentos del Ministerio Público que formulamos ante el tribunal, donde hicimos presente que esta es una causa donde se han generado dilaciones, pero que no son producto de la actividad del Ministerio Público, sino más bien incluso por acciones propias de la defensa".

"Así, por ejemplo, en el mes de abril, cuando nos encontrábamos en condiciones de preparar esta causa, fue el propio defensor quien solicitó al tribunal más plazos para poder revisar los antecedentes", explicó el fiscal.

Ojeda es uno de los principales investigados en un caso que lleva desde el 12 de febrero, donde se indaga el traspaso de más de 730 millones de pesos desde la Gobernación de Temuco hacia las fundaciones FOLAP y EDUC, ambas con operaciones en la región.