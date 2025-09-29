Corte Suprema ratificó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

La Corte Suprema ratificó este lunes el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas), investigado por su presunta participación en el delito de fraude al fisco.

La decisión, tomada en una votación dividida, permitirá al Ministerio Público formular cargos y solicitar medidas cautelares contra el parlamentario.

A la espera de que la decisión quede afirme, Calisto insistirá en su candidatura al Senado en la lista oficialista de los partidos Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

Tras conocer el dictamen, Calisto dijo que "nosotros tomamos esta decisión de la Corte Suprema con una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y lo tomamos con mucha tranquilidad, porque esto nos va a permitir esclarecer estos hechos de los cuales se nos han imputado a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de cinco años y que nosotros somos los más interesados que esto se aclare".

"Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar, pero lo más importante es que el Servel ha ratificado nuestra candidatura al Senado de la República en representación de la región de Aysén y estamos con la tranquilidad y con la responsabilidad para asumir ese desafío con miras a las elecciones de este 16 de noviembre", añadió.

El parlamentario insistió en que "estamos contentos, estamos felices y optimistas por el resultado que vamos a obtener y estamos convencidos de que vamos a esclarecer esta situación lo antes posible por lo tanto también llamar a la tranquilidad a la comunidad regional y decirles que nosotros vamos a ganar. Esperamos con la primera mayoría como siempre en todas las elecciones parlamentarias que hemos ido".