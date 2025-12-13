Exministro Gómez: Contraloría tiene interés en combatir corrupción, pero nos falta voluntad política

El exministro de Justicia José Antonio Gómez afirmó en Cooperativa que la Contraloría General de la República "es el órgano que puede ayudar a Chile a salir de esta mala percepción de la ciudadanía en materia de corrupción".

El otrora titular de Justicia -y, posteriormente, Defensa- bajo el Gobierno de Bachelet II lideró el Comité Asesor Externo de la Contraloría, que, integrado por expertos, trabajó durante un año y elaboró 37 propuestas para fortalecer las atribuciones fiscalizadoras del ente.

En ese sentido, Gómez sostuvo que el combate a la corrupción en el país se compone de dos formas: la primera, comprende "la voluntad política -es decir, Gobierno y Parlamento-; y la otra es posible de realizar a través de medidas administrativas por parte de la Contraloría".

"Es fundamental que el mundo político se ponga de acuerdo en potenciar al órgano que persigue los delitos de corrupción y que tiene la posibilidad de conocer previamente, a través de medios tecnológicos, la existencia de organizaciones criminales que puedan estar penetrando el Estado", subrayó el presidente del comité asesor.

El órgano "podría perfectamente generar una red de información que es vital para evitar que se produzcan hechos complejos y graves. Más del 80% de los chilenos cree que el Estado es corrupto, entonces, estamos en un momento de inflexión: tenemos hoy la posibilidad de una Contraloría activa que tiene interés en resolver los problemas y nos falta la voluntad política", sostuvo.

Interoperabilidad, educación ética y digitalización: Las propuestas del comité

"En las medidas administrativas que nosotros señalamos, le indicábamos a la Contraloría que es posible crear una división de análisis e inteligencia, lo que permitiría tener en conexión a las distintas instituciones, departamentos y divisiones internas para que hagan análisis de las situaciones que se están viviendo en el ámbito público", indicó Gómez.

La idea es efectuar un "análisis (del paisaje) con anterioridad, teniendo la conexión de los sistemas computacionales para atacar el problema antes de que se produzca y no hacer la denuncia posterior solamente. Entonces, para eso se requiere tener buenos recursos tecnológicos", señaló el exministro.

"Creemos también que es indispensable que exista un sistema de educación de integridad. En el ámbito público y en el ámbito privado -nosotros nos centramos en lo público- se requiere tener una institucionalidad que permita no solo crear códigos de ética, sino que exista también la capacitación frente a los temas de integridad", expresó el presidente del comité.

"También creemos que es fundamental terminar con los espacios de opacidad de ciertos sectores. Por ejemplo, el Poder Judicial, el propio Parlamento o los órganos autónomos como el Ministerio Público son recursos públicos que hoy día se auto-revisan. Es necesario que esos recursos también los tome la Contraloría", añadió.

"El Estado tiene que digitalizarse rápido. Nosotros estamos diciendo que la Contraloría tiene que interoperar sus propios sistemas, pero eso no basta. Hay que interoperar a los sistemas del Estado también: al Servicio de Impuestos Internos, a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), a la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), Aduanas, el Registro Civil, etcétera. No lo que se hace hoy, que es firmar convenios (entre ellos)", concluyó Gómez.