Fiscalía recurrió contra la suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego

La Fiscalía informó que recurrió contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que, en la víspera, suspendió el procedimiento de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

El Ministerio Público solicitó, la semana pasada, el desafuero del también exintendente, investigado por presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco a raíz de la adjudicación de más de 1.800 millones de pesos a la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, a quién definía como su "amigo y compañero".

Sin embargo, el jueves se conoció que el pleno del tribunal de alzada antofagastino decidió la suspensión debido a que la defensa de Orrego impugnó su competencia, solicitando trasladar la discusión del desafuero a la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Dada la connotación pública que reviste este caso", el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, salió a informar, vía comunicado, que ya "se han interpuesto los recursos procesales correspondientes en contra de la citada resolución".

"Entendemos que, más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta Fiscalía Regional debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa", argumentó.

Castro aseguró que su institución actúa "guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad", bajo un "compromiso con la transparencia, la defensa de la probidad y el ágil desenvolvimiento de los procesos, en aras del interés público".

"Somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en la opinión pública. Por esa razón, y siempre dentro del marco de la ley, hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas", sentenció el persecutor.