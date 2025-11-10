Juez Ulloa acusa "vendetta política" en su contra con acusación constitucional

En la jornada en que el Senado votará la acusación constitucional en su contra, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, denunció una "vendetta política" en su contra.

El magistrado apuntó a diputados del Partido Socialista, aludiendo al timing electoral y a un posible rol del cuestionado juez Daniel Urrutia.

"Espero que los honorables senadores y senadoras voten sin presiones externas e internas. Yo tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participa el señor diputado Manouchehri y la señorita Cicardini, que de alguna manera están asociados con ciertos sectores ideológicos que, junto con el magistrado Daniel Urrutia, han promovido esta acusación constitucional", manifestó.

Ulloa planteó que "la Corte Suprema me sancionó por ese hecho, entonces yo no le puedo decir que no he incurrido en faltas e imprudencias, pero yo no formo parte de ninguna red de corrupción".

"Tengo una amistad con Mario Vargas, pero las responsabilidades son personales, yo no he cometido delitos", insistió.

Ante estas palabras, el diputado Daniel Manouchehri respondió que "estamos en presencia de una verdadera red de corrupción, lo que todos los chilenos han visto es algo brutal. Hablamos de una red articulada en el Poder Judicial para salvar a políticos corruptos, para poder tener a empresarios corruptos libres".

"No solo le enviaba poemas en agradecimiento al señor Hermosilla, el juez Ulloa filtraba fallos judiciales al señor Hermosilla (...) salía en la noche a celebrar, tenía distintas comidas, una vida muy activa en las noches, hacía el trencito con Mario Vargas y al día siguiente fallaba en los juicios con él", añadió.

El parlamentario recalcó que "yo no conozco al ministro Urrutia y nosotros tampoco tenemos un problema ideológico (...) él debería referirse al fondo del asunto, yo no tengo ningún problema personal con el juez Ulloa".