El ahora exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa reaccionó a la votación del pleno del Senado que aprobó este lunes la acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes, resultando en su destitución del cargo.

Pese a que la acción revierte la decisión de la Corte Suprema de no removerlo, Ulloa señaló que "ha operado la institucionalidad" y que no siente vergüenza por el fin de su carrera judicial. "No me da vergüenza porque no he cometido delitos", afirmó.

Atribuyendo el juicio político al período electoral, el exmagistrado se limitó a expresar tener "pena solo por mis hijos", considerando el proceso como "totalmente injusto" y señalando que se ha violado el principio non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

