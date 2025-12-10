"Muñeca bielorrusa": Corte de Apelaciones revisa querella de capítulos contra exministra Vivanco

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisa este miércoles la querella de capítulos presentada en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en la denominada "Muñeca bielorrusa".

La Fiscalía de Los Lagos investiga el pago de coimas a Vivanco por parte de los abogados del consorcio Belaz Movitec, también imputados en el caso, como primer paso para pedir la formalización de la exautoridad.

Con el fin de dilatar este proceso, la defensa de Vivanco recusó a la ministra Iara Barrios, quien fue relatora en su cuaderno de remoción, medida que fue acogida, pero su puesto fue tomado por Fernando Carreño, presidente de la Corte, para evitar mayores retrasos.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer dijo que "queda claro que la exministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general, acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM en el litigio con Codelco entre los años 2023 y 2024, acordando el pago de una retribución económica para ella y terceros, para resolver a favor del consorcio extranjero en todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir".

Sobre la posibilidad de que una exautoridad de este tipo pueda cumplir con la medida de prisión preventiva tras una posible formalización, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó que "nuestro sistema penitenciario asegura que cualquier persona pueda cumplir las condenas o las medidas cautelares personales que determine la justicia, y ya lo hemos visto en otros casos, donde personas que han ocupado cargos importantes han estado al interior del sistema penitenciario sin que se ponga en riesgo su integridad física".

Se espera que durante la tarde se entregue una resolución.