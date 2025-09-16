Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago15.8°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Otra del Tricel: Inhabilitó a Cathy Barriga por cinco años

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El órgano de justicia electoral determinó que la exalcaldesa de Maipú incurrió en "notable abandono de deberes", provocando un "significativo daño en la confianza pública".

Otra del Tricel: Inhabilitó a Cathy Barriga por cinco años
 ATON

Barriga ha estado presa por varios periodos durante el último año, acusada de delitos como fraude al fisco y malversación de fondos públicos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Tribunal Calificador de Elecciones volvió a hacer noticia este martes, al anunciar la inhabilitación de Cathy Barriga para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años.

En calidad de instancia superior, el Tricel confirmó la sentencia adoptada en marzo último por el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que dispuso dicha sanción para la exalcaldesa de Maipú.

En una resolución dada a conocer esta tarde (ver archivo adjunto), el órgano afirmó que "la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, el incumplimiento a la normativa de contratación pública y la modificación a la organización interna de la municipalidad utilizando mecanismos no ajustados a la ley respectiva (...) dan cuenta de una gestión desprolija en el ejercicio del cargo", que dio por resultado "un daño significativo en la confianza pública".

"Este Tribunal ha adquirido la convicción (de) que los hechos señalados (...) constituyen un conjunto de actuaciones culpables que revisten la gravedad necesaria para configurar la causal de notable abandono de deberes", motivo por el cual confirmó la aludida sentencia del 25 de marzo, que determinó "declarar la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años" de la exfigura televisiva.

Barriga se encuentra imputada por una serie de delitos -fraude al fisco, falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, malversación de fondos públicos y negociación incompatible- y ha alternado en el último año varias temporadas dentro y fuera de la cárcel.

En paralelo sigue pendiente, aún sin fecha, la audiencia en que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero de su marido, el diputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra acusado de malversación y delitos tributarios.

El Tricel cobró alta notoriedad pública desde el viernes, al sacar de la papeleta de las elecciones parlamentarias de noviembre próximo al exalcalde Daniel Jadue (Partido Comunista) y a la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada