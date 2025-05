La abogada e integrante del Consejo para la Transparencia (CPLT), María Jaraquemada, abordó en Cooperativa los casos de corrupción que han aquejado a la política durante este mes y manifestó que "es difícil tener un sector público éticamente irreprochable si desde lo privado no somos igual".

Los trascendidos del caso ProCultura y de la emisión de licencias médicas por parte de funcionarios públicos para salir de viaje hacen que la ciudadanía tenga una percepción transversal de la corrupción y reproche al sector público; sin embargo, "hay un poco de hipocresía en este caso", sostuvo Jaraquemada.

"Las personas tienen una alta percepción de este problema, pero esa percepción es hacia el sector público. El problema es que la ciudadanía no se da cuenta o no auto percibe que nosotros, en el mundo privado, también podemos cometer actos de microcorrupción a diario, como pedir factura en las compras o no pagar el transporte público", esgrimió,

"Siempre le echamos la culpa al otro y cuando uno percibe que todo el resto es corrupto, uno mismo termina autorizándose a cometer corrupción porque crees que es la forma de hacer las cosas, como si fuera la ley de la selva o la ley del 'más vivo'", lamentó.

