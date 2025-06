UDI defiende ofensiva contra Orrego: "Hay descontrol y mal uso de recursos públicos"

El jefe de bancada de los consejeros regionales metropolitanos UDI, Álvaro Bellolio, defendió la ofensiva fiscalizadora contra el gobernador Claudio Orrego, acusando que "hay un descontrol y un mal uso de los recursos públicos" en la institución que encabeza.

Después de que la autoridad regional cuestionara que la oposición insista en solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), cuando la Fiscalía ya lo investiga por un eventual fraude al fisco, el core planteó en El Diario de Cooperativa que no tiene sentido "tener que esperar dos o tres años para que haya una fiscalización".

"Cuando tenemos decenas de casos de tratos directos justo por debajo del máximo -entre 990 y 999 UTM-, cuando siguen apareciendo antecedentes, con conflictos de interés evidentes (...), el punto principal es que hay un descontrol y un mal uso de los recursos públicos del GORE, y esto tiene que ser investigado por un ente superior", puntualizó el gremialista.

En esa línea, confirmó que "vamos a ir en conjunto" con el Partido Republicano en el ya recurso anunciado ante el Tricel, en gran parte porque no sólo se objetan los tratos directos con ProCultura, sino que Contraloría también levantó un eventual conflicto de interés por la contratación de la consultora Ajem, y pagos irregulares de 10 coaching ontológicos.

Por lo demás, hizo ver que "los procesos del Tricel demoran más de un año, y si salen antecedentes adicionales, los iremos entregando (...) Creo que se puede hacer en paralelo, porque finalmente, la plata es de los vecinos, no de Claudio Orrego y sus amigos".

Cores formarán una comisión de control regional

En tanto, el Consejo Regional designará este miércoles, y por sorteo, a los cinco integrantes de la comisión de control regional en torno a las irregularidades achacadas a Orrego, cuyo funcionamiento es similar al de una comisión especial investigadora de la Cámara Baja, y que tendrá 15 días hábiles para constituirse, y 45 para evacuar un informe.

Sobre la posibilidad de esperar a dicho reporte para emprender acciones fiscalizadoras, Bellolio observó en Cooperativa que la última instancia de este tipo "fue sobre un caso de Bomberos: duró ocho meses y el informe nunca se votó en el pleno".

"Entonces nuevamente: con todos los antecedentes que tenemos, ¿tengo que decir a los vecinos que esperen ocho meses a una comisión investigadora?", se preguntó el militante UDI.

Previamente, la jefa de la bancada RN, Valeria Ponti, dijo esperar que "esta comisión se constituya antes de los 15 días hábiles, y que posteriormente, (sus integrantes) puedan trabajar de la manera más autónoma y confidencial posible para que nos puedan entregar, 45 días hábiles posterior a su constitución, el informe final a presentar en el plenario del Consejo Regional", el que de ser aprobado, será entregado al gobernador y a la Contraloría.

En cuanto a las críticas de la autoridad metropolitana, el jefe de la bancada republicana, Ignacio Dülger, manifestó que "le guste o no al gobernador Claudio Orrego, el informe de la Contraloría es claro. Los consejeros republicanos no tendremos complejo alguno en cumplir nuestro deber fiscalizador, y solicitar al Tricel su destitución por graves faltas a la probidad. La corrupción no tendrá espacio en la gobernación de nuestra región".