Vivanco: Formalización del caso Muñeca bielorrusa "repite una injusticia"

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco acusó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago "repitió una injusticia" al ordenar la prisión preventiva para su esposo, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el marco de la investigación del caso "Muñeca bielorrusa".

A través de un comunicado emitido este sábado, Vivanco manifestó: "Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michelle Ibacache cuestionó por ocho jornadas".

"Llama la atención que gran parte de su resolución aluda a hechos que se me adjudican sin que yo haya estado presente en esa audiencia, puesto que no fui formalizada y aún está pendiente una larga tramitación de la querella de capítulos", sostuvo.

Como lo anterior "significa que mi defensa no ha podido participar en la audiencia", consideró que "se vuelve a repetir una injusticia. Fui víctima de un procedimiento de remoción exprés que duró un mes, en las más precarias condiciones, pues no tuve acceso ni siquiera a la totalidad de la prueba que se presentó en mi caso".

Al cierre, la exministra subrayó que "no pretendo ni aceptaré que esa situación se repita y, en consecuencia, en conjunto con mis abogados, evaluaré todos los caminos y acciones que sean procedentes para evitar que se me culpe y que se me pretenda condenar antes de esbozar mi defensa en un juicio imparcial, objetivo y con pruebas que cumplan con el estándar de legalidad".