A prisión los siete funcionarios PDI detenidos por narcotráfico

🔴AHORA | Prisión preventiva para los 7 funcionarios de la PDI detenidos por asociación criminal que trabajaban en brigada de investigación criminal. @Cooperativa

Siete funcionarios de la PDI fueron formalizados esta jornada por narcotráfico y otros delitos en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago; caso que ha sido "especialmente grave", lamentó el Ejecutivo.

Los detectives, pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, están imputados -junto a un civil- de "malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de estupefacientes, falsificación de instrumento público, receptación aduanera y obstrucción a la investigación", detalló el fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

"Hay un contrabando de cigarrillos, hay un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos con los cuales los cuales se vinculaban", explicó el persecutor.

Todos los imputados quedaron en prisión preventiva y el tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días.

Durante este periodo, los funcionarios de la PDI imputados permanecerán recluidos en cuarteles policiales, mientras que el único civil involucrado cumplirá la prisión en un recinto penitenciario común.

Originalmente se había informado de la detención de seis policías; sin embargo, un séptimo funcionario, un inspector que había renunciado a la institución semanas atrás, fue incorporado a la formalización tras ser identificado como parte de la organización criminal.

Los acusados fueron detenidos el martes, en el marco de una investigación interna de la PDI desarrollada en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Además del proceso penal, "en razón de los hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, que fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y está en tramitación su desvinculación de la institución", informó la PDI en un comunicado ese día.

Cordero: Hechos "son especialmente graves"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó que la situación es lamentable para el sistema y las instituciones, lo que constituye una razón para enfrentar estos casos de forma decidida y transparente.

"(Las imputaciones) corresponden a la participación de ellos (los policías) en determinados tipos de delitos asociados a su función policial", dijo la autoridad.

"Las organizaciones criminales avanzan en la medida en que proliferan no sólo sus negocios, sino también en su capacidad de penetrar en el Estado; por eso, los temas de corrupción son tan relevantes para abordar el combate a estas organizaciones, sumado a la tolerancia cero que debe existir en las instituciones del sistema de seguridad", sostuvo Cordero.

"Los hechos que comunicó la PDI son especialmente graves, pero esto (también) justifica (la importancia de) los robustos sistemas de control interno, entre otras cosas", agregó.