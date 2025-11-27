Gajardo: Bajar edad de imputabilidad no hace que tengamos menos delitos
La propuesta, impulsada por la opsición, "sí hará más complejo el trabajo en materias de reinserción", añadió el ministro de Justicia en Cooperativa.
La autoridad defendió, además, el lanzamiento de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, que busca que los jóvenes "quiebren sus trayectorias delictivas".
"Tenemos 6.000 jóvenes aproximadamente en el sistema (penal) y hemos logrado reducir la reincidencia en los últimos años al 25%", sostuvo Gajardo.