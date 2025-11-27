Gajardo: Bajar edad de imputabilidad no hace que tengamos menos delitos

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló en Cooperativa que "no hay evidencia que demuestre que disminuyendo la edad de imputabilidad podamos tener menos delitos"; declaración que hizo respecto a la postura de la oposición que sí propone reducirla ante el aumento de criminalidad juvenil en el país.

El secretario de Estado abordó el lanzamiento de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil por parte del Gobierno: "Este es un hito para nuestro país. Es primera vez que nuestro Estado tiene una política (sobre el tema) y un Plan Nacional de Acción a cinco años, 2025-2030".

Según Gajardo, ambas iniciativas tienen como objetivo "que los jóvenes que han infringido la ley puedan quebrar sus trayectorias delictivas y logremos reinsertarlos en la sociedad".

En este contexto, al ser consultado sobre cómo conversa la iniciativa con las posiciones políticas que buscan bajar la edad de imputabilidad, el titular de Justicia sostuvo que esa propuesta no evita "tener menos comisión de delitos" y que la evidencia muestra, incluso, que "sí hará más complejo el trabajo en materias de reinserción".

"Tenemos 6.000 jóvenes aproximadamente en el sistema (penal) y hemos logrado reducir la reincidencia en los últimos años al 25%. Es decir, de cada 10 jóvenes que egresan del sistema, hay entre dos y tres que vuelven a delinquir", defendió Gajardo.