Caso Monsalve: Defensor acusado pidió inhabilitar a fiscales Jacir y Armendáriz

El defensor penal público Víctor Providel solicitó la inhabilitación de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir en la investigación que lo tiene a él como acusado respecto a un supuesto hostigamiento a la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve.

La denominada tercera arista del caso Monsalve gira en torno a una presunta coordinación entre Providel, Fernando Silva -expareja de la mujer-, y un amigo de este último, Maximiliano Sepúlveda, para vender material audiovisual de ella a canales de televisión.

Según la denuncia presentada en agosto por la abogada querellante, María Elena Santibáñez, el defensor público estuvo cooperando "activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada, con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada".

De acuerdo con La Tercera, la acción legal de Santibáñez sostiene que Providel facilitó contactos de periodistas al amigo de Silva, sujeto uruguayo que está imputado por violación y abuso sexual contra la misma denunciante.

Providel no quiso declarar ante Fiscalía

El defensor penal público fue convocado para declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía este miércoles a las 15:00 horas, pero se negó a participar de tal diligencia mientras no se revise la solicitud de inhabilitación de Armendáriz y Jacir en la llamada tercera arista.

El equipo jurídico de Providel considera improcedente que estos fiscales lleven tanto este caso como la causa madre, por abuso sexual y violación contra Monsalve, e incluso acusa que "esta persecución penal atenta contra el derecho a la defensa, y el derecho a un Estado democrático".

Con todo, "como defensa, hemos decidido que don Víctor Providel no realice ninguna declaración en esta causa por dos razones: la primera, hasta que se resuelva la inhabilitación presentada ante el Ministerio Público, y segundo, don Víctor Providel, amparado en el secreto profesional, tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación que están íntimamente relacionados con la causa del señor Monsalve", puntualizó la defensora penal pública Marcela Araya.

Además, la abogada señaló que "hemos revisado la carpeta de la investigación, y no hemos encontrado ningún antecedente que dé cuenta de que don Víctor Providel haya realizado hechos que sean constitutivos de delito", como afirma la parte querellante del caso Monsalve.