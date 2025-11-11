Proyecto Bus de la Justicia celebró 10 años en la explanada frente a tribunales
En la explanada frente al Palacio de Tribunales se instaló este martes una feria de justicia, instancia en que además el Poder Judicial conmemoró los 10 años del proyecto Bus de la Justicia.
En la actividad participaron diversas instituciones, como el Registro Civil, BancoEstado, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gendarmería, la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Servicio Nacional de Migraciones y la Corporación de Asistencia Judicial.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, encabezó la instancia, acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; entre otras autoridades; y destacando que "los buses de la justicia han permitido vincular al Poder Judicial con la comunidad, de una manera distinta, ampliando nuestros canales de atención y brindar una justicia cada vez más cercana, oportuna y accesible a todas las personas".