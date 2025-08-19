Violencia en el sur: Contratistas forestales demandaron al Estado de Chile ante Corte IDH

La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) de la Región de La Araucanía recurrió a instancias internacionales para denunciar la falta de seguridad que enfrentan en la Macrozona Sur.

La demanda fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que exigen al Estado chileno el respeto al "derecho a trabajar de manera libre, a emprender de manera libre, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al trabajo", explicó el gerente de la agrupación, René Muñoz.

"Creemos que son derechos fundamentales que están siendo conculcados en la Macrozona Sur y que el Estado ha mirado para el lado", agregó el dirigente.

La decisión de acudir a la CIDH se debe a la seguidilla de ataques incendiarios y atentados que han sufrido por al menos 12 años, y que han generado millonarias pérdidas, señaló el gremio.

Con esta acción, los contratistas forestales esperan que la comunidad internacional ponga atención en la violencia que afecta al sector y que las autoridades chilenas tomen medidas concretas para proteger a quienes trabajan en la zona.