Subtel admite que es "fácil burlar" bloqueo a sitios de apuestas: "El camino es avanzar con la ley"

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, reconoció este martes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, la inefectividad del bloqueo ordenado por la Corte Suprema contra las casas de apuestas online.

Aunque la orden es mandatoria para las empresas de telecomunicaciones (Telcos), la autoridad dijo que "el tipo de bloqueos que se puede implementar en las redes es relativamente fácil de burlar".

El problema, explicó, radica en que la posibilidad de crear combinaciones de nombres de dominio "es prácticamente infinita", permitiendo a las plataformas burlar rápidamente las restricciones impuestas.

Araya detalló que el problema de fondo no es la falta de voluntad, sino la dificultad técnica para aplicar el fallo en un entorno sin regulación específica. Las Telcos solo pueden bloquear los nombres de sitios específicos que les son mandatados por un tribunal. Sin embargo, la medida no es efectiva contra los usuarios más persistentes, y las compañías no tienen la facultad de determinar y bloquear automáticamente los sitios espejo.

El subsecretario enfatizó que las medidas efectivas deben ser de otra índole, no a nivel de las redes, pues el verdadero desafío es que el ilícito se comete desde fuera del país: "La parte más compleja de este asunto es que el verdadero regulado, o sea, quien está cometiendo el ilícito, no tiene personalidad jurídica, por lo tanto, el fallo finalmente termina por no siéndole efectivo".

Agregó que estas empresas "no tienen sede en Chile, operan desde fuera de Chile, y con eso se pierde el objeto central" del dictamen.

En este contexto, la legislación chilena actual limita la acción de las empresas proveedoras de internet. Araya aclaró que, si bien las Telcos actuaron con celeridad, "la ley de neutralidad en la red les dice que no pueden bloquear arbitrariamente, que pueden bloquear solamente bajo una orden judicial", impidiendo que investiguen y bloqueen sitios espejo por su cuenta.

Por lo tanto, el vacío radica en la falta de un actor estatal con la facultad legal de determinar con certeza cuándo un sitio web es una casa de apuestas online ilegal y emitir la orden de bloqueo.

"El tribunal dijo: 'si es una casa de apuestas online, entonces es ilegal'. Bueno, ¿quién determina qué es una casa de apuestas online? No tenemos hoy un órgano del Estado que lo determine, que tenga la facultad de determinarlo", expuso.

La Suprema debió "haber preguntado un poco más"

El subsecretario sostuvo que esta situación ha generado un "vacío hoy día que no está claro cómo lo vamos a llenar", haciendo que el cumplimiento efectivo del fallo de la Suprema se vea comprometido.

Incluso sugirió que la falta de asesoría tecnológica a la Corte pudo haber influido en la ineficacia del dictamen. "Ahí pudieron haber preguntado un poco más para tener más apoyos", comentó Araya, considerando que los jueces tienen competencias jurídicas, no necesariamente tecnológicas.

Ante la imposibilidad de hacer cumplir el fallo con las herramientas actuales, Araya concluyó que el camino ineludible es la aprobación del proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea, que cuenta con urgencia legislativa.

"Yo creo que el camino es avanzar con la ley", declaró la autoridad, remarcando que "regular no significa prohibir; significa que tengan las mismas reglas del juego todos y eso me parece que es esencial para proteger a la ciudadanía".