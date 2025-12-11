Los accesos del llamado "recinto amurallado" de la Zona Franca de Iquique amanecieron bloqueados este jueves, una manifestación protagonizada por los sindicatos de cargadores que ha generado tensión en el lugar en las últimas horas.

Los trabajadores decidieron tomarse el inmueble para exigir a la administración el pago de un bono, y si bien la compañía no se ha pronunciado formalmente todavía, Zofri S.A ya reafirmó su apertura al diálogo esta mañana.

Por lo pronto, algunos manifestantes fueron grabados enfrentándose con personas y comerciantes que, pese a su resistencia, han intentado ingresar al recinto.

