El bioparque Buinzoo anunció el nacimiento de una cría de siamang (Symphalangus syndactylus), un primate originario de las zonas boscosas de Indonesia, Tailandia y Malasia; y que se encuentra calificado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El reporte veterinario indica que está en excelentes condiciones junto a su madre y el resto de los cuatro primates de esta especie que se encuentran en el recinto, y se califica el hecho como "un nuevo hito en conservación y cuidado de la fauna, bajo un estricto control profesional".

El siamang, considerado como el mamífero terrestre más ruidoso, tiene un proceso de gestación que dura siete meses y medio; y la madre puede parir sólo una cría cada 2 a 3 años. Durante su etapa inicial, el primate recién nacido estará adherido constantemente a su progenitora por cerca de 120 días. El destete dura de 18 a 24 meses.

"En su adultez, esta especie de origen asiático, bajo cuidado médico y sin peligro de amenazas puede vivir cerca de 40 años. Alcanza los 90 centímetros de altura aproximadamente y su peso varía entre 10 y 12 kilos", agregó Buinzoo.

