Cría de siamang nació en el Buinzoo: especie está en peligro de extinción
La Roja retomó los entrenamientos en Chile con la mira puesta en Uruguay
Trofeo del Mundial sub 20 Chile 2025 marcó un hito con su paso por Puerto Williams
Hamilton y Norris lideraron las prácticas en la previa del GP de Monza
Cría de siamang nació en el Buinzoo: especie está en peligro de extinción
Las postales que dejó la qualy del Gran Premio de Italia en Monza
Con dos debutantes: Las selecciones clasificadas al Mundial 2026
El bioparque Buinzoo anunció el nacimiento de una cría de siamang (Symphalangus syndactylus), un primate originario de las zonas boscosas de Indonesia, Tailandia y Malasia; y que se encuentra calificado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El reporte veterinario indica que está en excelentes condiciones junto a su madre y el resto de los cuatro primates de esta especie que se encuentran en el recinto, y se califica el hecho como "un nuevo hito en conservación y cuidado de la fauna, bajo un estricto control profesional".
El siamang, considerado como el mamífero terrestre más ruidoso, tiene un proceso de gestación que dura siete meses y medio; y la madre puede parir sólo una cría cada 2 a 3 años. Durante su etapa inicial, el primate recién nacido estará adherido constantemente a su progenitora por cerca de 120 días. El destete dura de 18 a 24 meses.
"En su adultez, esta especie de origen asiático, bajo cuidado médico y sin peligro de amenazas puede vivir cerca de 40 años. Alcanza los 90 centímetros de altura aproximadamente y su peso varía entre 10 y 12 kilos", agregó Buinzoo.