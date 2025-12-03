SAG denunció maltrato y asesinato de madre puma y sus cachorros en Cochamó

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) interpuso una denuncia por el presunto maltrato y asesinato de pumas en la comuna de Cochamó (Región de Los Lagos).

El caso se difundió en redes sociales por la cuenta de Instagram @defendamos_patagonia_, que acusó el encadenamiento de una madre puma y el posterior maltrato a sus cachorros, que luego "fueron arrojados al río Puelo", según recogieron de testimonios de vecinos.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en el sector Segundo Corral, donde criticó que se maten "a estos felinos protegidos" y luego tiren "sus cuerpos al río como si fueran basura".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DefendamosPatagonia ❗️ (@defendamos_patagonia_)

Ante la situación, el SAG interpuso la acción ante la Fiscalía y la Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI: "Como Servicio reafirmamos nuestro compromiso con la protección y resguardo de la fauna silvestre de la región y del país", dijo el director regional del SAG, Francisco Briones.

"Actos de esta naturaleza no solo afectan a una especie protegida, sino que dañan el equilibrio ecológico y sistémico del territorio", agregó.

Además, Briones recalcó que hechos de esta naturaleza podrían constituir el delito de maltrato animal. "Ambas conductas son graves y conllevan sanciones administrativas y penales, tal como lo establece la normativa vigente", sostuvo.

El Servicio también activó sus protocolos institucionales frente a la situación, iniciando la recopilación de antecedentes y coordinando acciones con organismos competentes, como Carabineros.

Seremi de Agricultura: Repudiamos el hecho enérgicamente

Por su parte, la seremi de Agricultura, Tania Salas, reiteró que el puma es una especie protegida en Chile y que su caza o maltrato "no solo es un acto ilegal, sino un delito grave para el cual la Ley de Caza y el Código Penal contemplan sanciones claras".

La autoridad agregó: "De comprobarse este hecho, como Ministerio de Agricultura lo repudiamos enérgicamente. Tanto el SAG como el Ministerio Público y la PDI ya están en conocimiento y evaluando los antecedentes".

"Nuestro compromiso es asegurar que estos delitos no queden impunes y reforzar el mensaje de que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía", aseveró Salas.

"El puma no solo forma parte de nuestro patrimonio natural; cumple un rol esencial como regulador de los ecosistemas. Seguiremos impulsando acciones que fortalezcan la convivencia respetuosa entre las comunidades rurales y la fauna silvestre, especialmente en zonas donde estos encuentros son más frecuentes", concluyó la seremi de Agricultura.