Chile oficializa el Día Nacional de los Glaciares: ¿Cuándo se conmemorará?

Chile contará oficialmente con un Día Nacional de los Glaciares, una iniciativa que busca visibilizar y proteger estos ecosistemas clave para la conservación del agua dulce y el patrimonio natural del país.

La fecha, que se celebrará cada 21 de marzo, había sido firmada previamente en marzo de 2024 por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, durante el evento "Chile, Tierra de Glaciares", organizado por la Fundación Glaciares Chilenos y la Fundación Plantae, con apoyo de la UNESCO. Sin embargo, la fecha quedó plenamente instaurada tras su publicación en el Diario Oficial el 13 de agosto.

"Estamos muy contentos. Desde el próximo año podremos celebrar oficialmente el Día Nacional de los Glaciares, una fecha que pone en valor estos ecosistemas que en un país montañoso como el nuestro son parte fundamental de nuestro patrimonio natural", destacó la ministra Rojas.

Cabe destacar que Chile cuenta con 26 mil glaciares, equivalentes al 80% de los cuerpos de hielo de Sudamérica, lo que lo convierte en una de las principales reservas de agua dulce del planeta.

Los glaciares cumplen un rol clave como reservas de agua dulce, reguladores del clima y refugios de biodiversidad. No obstante, el cambio climático y la actividad humana han acelerado su retroceso, generando preocupación a nivel global y llevando a la ONU a declarar 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.