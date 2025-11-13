Chile es el país con mayor contaminación del aire de la OCDE

Chile es el país con la mayor contaminación del aire de los 38 que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el último informe centrado en las condiciones de salud de los estados miembros que destacó, además, la ausencia de medios e infraestructuras disponibles en el sistema de salud nacional.

El informe advierte, además, que alrededor del 40% de la población chilena no realiza suficiente actividad deportiva.

También, que el consumo del tabaco se sitúa por encima de la media, con un 16% de fumadores habituales arriba de los quince años.

Las noticias positivas para el país residen en la prevención y los tratamientos de la mortalidad, situados en mejores valores que el resto de países que integran la organización.

Salud

En cuanto al acceso a la salud, en Chile un 97% de la población dispone de cobertura médica básica, pero solo el 44% se encuentra satisfecho con la disponibilidad de servicios médicos de calidad.

De hecho, Chile cuenta con 1,9 camas por cada 1.000 habitantes, claramente inferior a la media de la OCDE que se encuentra en 4,2.

Esta ausencia de medios se ve reflejada, entre otras cosas, en las pruebas de detección de cáncer de mama para las mujeres, en las que solo un 40% de las chilenas ha recibido una prueba, un 15% menos que la media del resto de países del informe.

Entre las conclusiones destaca, asimismo, que el gasto en salud por ciudadano en Chile es menor que el resto de países del informe, con menos médicos, farmacéuticos y personal de enfermería en los servicios de salud.

El informe, que no recoge las prescripciones de antibióticos (muchos de ellos se venden en economía sumergida en la calle), también deja resultados superiores a la media en mortalidad tras infartos de miocardio o derrames cerebrales.

Igualmente, una mayor esperanza de vida que países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, mientras que, en materia de suicidios, la tasa es de 11 por cada 100.000 chilenos.