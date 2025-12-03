Denuncias ciudadanas en Illapel derivan en cargos millonarios contra minera

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra el titular de Minera Piedras Blancas por operar sin permiso ambiental e incumplir reiterados requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), situación que podría derivar en multas que alcanzan los 8.345 millones de pesos por daño ambiental en Illapel, Región de Coquimbo.

La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas por afectación de terrenos de pastoreo, intervención de vertientes, operación sin permisos, polvo en suspensión, ruidos molestos, tala de árboles y posible contaminación del río Choapa.

Fiscalizadores confirmaron que el proyecto carecía de ingreso al SEIA, pese a requerimientos emitidos por la SMA en agosto y octubre de 2021, y en enero de 2022.

Con esos antecedentes, la SMA formuló dos cargos: operar un proyecto minero superior a cinco mil toneladas mensuales sin evaluación ambiental, y no acatar el ingreso obligatorio al SEIA.

"El titular, pese a que se le requirió el ingreso al SEIA por tratarse de un proyecto de desarrollo minero susceptible de causar impacto ambiental, no se sometió a dicho sistema, incluso luego de que desde la SMA reiteráramos ese requerimiento", dijo el jefe regional de la SMA, Gonzalo Parot.

El titular enfrenta sanciones que van desde la clausura o la revocación de la resolución de calificación ambiental (RCA) hasta multas por un máximo de 10 mil Unidades Tributarias Anuales. Desde la notificación, cuenta con 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 22 días hábiles para sus descargos.