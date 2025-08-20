La polémica revelación de género en pleno Embalse El Yeso

Una revelación de género en pleno Embalse El Yeso, en el Cajón del Maipo, causó polémica e indignación en redes sociales donde llovieron las críticas por realizar esta actividad en una zona protegida.

El caso se conoció luego de que la pareja compartiera en TikTok el momento en que develan que esperan una niña, arrojando humo color rosado al aire, en una nevada Cordillera de Los Andes.

En el mismo video y hasta en otras redes sociales, diversos usuarios criticaron la contaminación que provoca este acto en un sector protegido de la Región Metropolitana.

Desde 2024, se abrió al público el Parque El Yeso - Laguna Negra que se puede visitar bajo reserva previa. Su administrador destaca el lugar como un "paraíso montañoso donde las mayores reservas de agua de la Región Metropolitana se conservan a través de un parque de montaña".