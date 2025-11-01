Síguenos:
Tópicos: País | Michelle Bachelet

Gobierno descarta "campaña" por Bachelet tras reunión de Boric con exsecretario de la ONU

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El canciller Alberto van Klaveren aclaró que el encuentro con el diplomático coreano Ban Ki-moon no fue para impulsar la candidatura de la exmandataria al organismo.

Reveló que fue el propio exlíder de la ONU quien inició la conversación sobre ella.

Gobierno descarta
 ATON (archivo)

"Michelle Bachelet es parte histórica de la familia de Naciones Unidas", aseguró el canciller van Klaveren.

El canciller Alberto van Klaveren descartó este sábado que la reunión bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, formara parte de una supuesta estrategia para apoyar la campaña de la expresidenta Michelet Bachelet para liderar la ONU.

El enviado especial de Cooperativa, el periodista Mariano Reyes, contó que durante el encuentro entre el Mandatario y el diplomático coreano se abordó la aspiración de la dos veces presidenta al máximo cargo del organismo multilateral. Sin embargo, el canciller enfatizó que la conversación sobre la exmandataria fue iniciada por el propio Ban Ki-moon.

"Quiero aclarar que la reunión con el ex secretario general Ban Ki-moon no fue parte de una campaña. Si fuéramos a un país como Ghana, también pudiéramos ir y entrevistarnos con el señor Kofi Annan, que también fue un gran secretario general de Naciones Unidas, lo haríamos", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.

El diplomático coreano "partió la conversación preguntando por la expresidenta Bachelet, porque tiene un gran recuerdo de ella. Él incidió en el nombramiento de Michelle Bachelet como primera directora de ONU Mujeres", puntualizó van Klaveren.

"Michelle Bachelet es parte histórica de la familia de Naciones Unidas", aseveró.

Candidatura de Bachelet en otras reuniones

Este episodio se suma a una situación similar ocurrida semanas atrás durante la visita del Presidente Boric a Italia, donde el tema de la candidatura de Bachelet también fue discutido, en esa ocasión con el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dicho encuentro generó críticas por parte de la oposición, quienes argumentaron que ese tipo de reuniones "no mueve la aguja", al no representar votos concretos que puedan definir una futura elección en la ONU.

