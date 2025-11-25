CNTV emitirá spot contra la violencia machista tras insistencia del Gobierno

Justo en medio de la polémica y críticas del Gobierno, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reculó su decisión de no emitir la campaña sobre la ley integral contra la violencia de género y anunció su exhibición, en conmemoración del Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer.

Mediante un comunicado, el organismo anunció que tras una sesión extraordinaria aprobó la emisión de la campaña "Una ley en nombre de todas", "tras una solicitud de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, de reconsiderar la decisión inicial adoptada".

Cabe recordar, que la vocera de La Moneda señaló esta mañana que la situación marcaba un "precedente preocupante, lamentable e incluso vergonzoso". Esto luego de que el órgano negara la emisión del spot, puesto que -señaló- podría generar confusión en periodos electorales.

"La reconsideración fue aprobada por 9 de los 11 integrantes del Consejo y la campaña 'Una ley en nombre de todas' comenzará a ser emitida a partir de hoy en todos los canales de televisión abierta", anunció el CNTV en el comunicado.

La #LeyIntegral es un avance histórico en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y es #UnaLeyEnNombreDeTodas porque representa un giro en la estrategia del Estado. Establece deberes de prevención, atención y articulación institucional. Conoce https://t.co/C3E9tyat2U📲 pic.twitter.com/esoDwk1RZr — Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) November 25, 2025

Por su parte, el presidente de la entidad, Mauricio Muñoz, señaló que la decisión se da en el marco del "ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, que le entregan la facultad privativa de ponderar las propuestas de campañas de interés público que le hace llegar el Gobierno para posteriormente dar su aprobación".

En ese sentido, señaló que el Consejo "se suma a la conmemoración de una fecha tan importante, en especial para las mujeres del país, velando de manera permanente por la erradicación de toda forma de violencia de género en las pantallas de televisión".

En paralelo, el CNTV informó que en la sesión extraordinaria la consejera María de los Ángeles Covarrubias "pidió dejar expresa constancia de su rechazo a esta iniciativa".

Ministra Orellana: Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión

Tras el anuncio, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, celebró la decisión del órgano: "Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión de no permitir la difusión nuestra campaña Una Ley en Nombre de Todas, que busca dar a conocer la ley integral".

"Era una decisión errada negar una campaña de bien común", afirmó.