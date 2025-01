Del FA a Republicanos: Diputados buscan prohibir la gestación subrogada en Chile

Un grupo de diputados y diputadas, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, ingresaron un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada o "vientre de alquiler" en Chile.

De acuerdo con los parlamentarios, la moción busca evitar que se vulnere la dignidad de las mujeres y niños, además de no promover la mercantilización de la gestación.

El proyecto, que se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Familia de la Cámara Baja, contempla la modificación del Código Penal, donde se establece que, si una mujer gesta un bebé para otra persona pero luego decide no ser la madre legal, el contrato que firmó no será válido; o sea, no se permitirá que eso suceda.

Asimismo, plantea que queda prohibida a cualquier título la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud. Además, estos centros no podrán promover ni gestionar estos procedimientos.

Además, establece medidas que penaliza a médicos, abogados y otros profesionales que faciliten la gestación subrogada.

"Es un tema valórico, pero es un tema de salud, por un lado, porque, es un embarazo donde solo se usa a la mujer como un receptáculo para tener un bebé", dijo la diputada Helia Molina (PPD).

Su par de la UDI Felipe Donoso indicó: "Lo que buscamos es prohibir el vientre de alquiler. Es cosificar a la persona, a las mujeres, a los que están por nacer. Creemos que las personas que están por nacer tienen la misma dignidad y derechos que un ser humano que ya tiene todas sus cualidades. Por lo tanto, debemos protegerlos".

Cuestionamientos al proyecto

Constanza Ibarra, paciente de la Fundación Fënn, que se dedica a la infertilidad y la vida reproductiva, contó a Cooperativa cómo se vería afectada con esta iniciativa: "Yo he intentado poder, con mis propios óvulos, hacer tratamientos de fertilización in vitro. No obstante, esos óvulos no han llegado a generar embriones que pueda yo transferirme, que sean de mi propio cuerpo, para poder generar un hijo o hija con mis propios óvulos".

"Si se prohíbe esta donación, ¿qué hacen las mujeres (diputadas) a otras mujeres? Nos cierra el camino definitivamente a todas las personas que no contamos con óvulos como para poder llegar a un proceso de fertilización in vitro", apuntó.

Por su parte, Javiera Navarro, psicóloga y directora del Magíster Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que "es muy cierto que en Chile falta una ley que regule todo lo que son las técnicas de reproducción asistida, pero no una ley que prohíba".

"Si uno se va a la evidencia científica, las familias, en todas sus partes, las mujeres que donan, ya sea sus óvulos e, incluso, que prestan sus vientres, las familias receptoras que logran armar familia no solo se desarrollan socioemocionalmente, sino que, muchas veces, mejor. Entonces esta idea de proteger... No hay a nadie que proteger acá", enfatizó.