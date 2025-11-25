Este martes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer; jornada en la que la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres arremetieron contra "proyectos políticos conservadores" que "pretendan coartar" la libertad y los derechos de las mujeres.

La agrupación -integrada por organizaciones feministas- criticó en un comunicado que, "en medio de un escenario electoral incierto", se les hable de seguridad sin mencionar "que los crímenes que más afectan a mujeres y niñas escasamente se relacionan con robos u otros delitos a la propiedad privada".

"Solo en 2024, el crimen más denunciado por mujeres fue violencia intrafamiliar. Hubo 50 femicidios, en su mayoría perpetrados por parejas o ex-parejas. Y cada día se registraron 58 agresiones sexuales, siendo mayormente mujeres y niñas las afectadas", precisaron.

"Tampoco olvidamos que 5.816 mujeres y niñas informadas por 'presunta desgracia' entre 2019 y 2024 aún no aparecen, y no son prioridad para la agenda de seguridad pública", fustigó la red, nombrando los casos de la adulta mayor María Elcira, Ana Bravo y la dirigente ambientalista mapuche Julia Chuñil.

LEER ARTICULO COMPLETO