Biobío: Sacyr corre sola para construir la Ruta Pie de Monte

La empresa española Sacyr se perfila como la encargada de construir la nueva Ruta Pie de Monte, tras ser la única concesionaria en presentar una oferta económica para adjudicarse el proyecto.

Esta nueva vía, que correrá paralela a la actual Ruta 160, tendrá una extensión de 22 kilómetros y unirá San Pedro de la Paz y Coronel, en la Región del Biobío.

El proyecto, que considera una inversión público-privada, incluirá un sistema de pago electrónico mediante TAG y busca ser una solución definitiva a la congestión vehicular de la zona, especialmente tras la reciente apertura del Puente Industrial.