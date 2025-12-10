Contralora cree que "el mundo público se ha quedado atrás" en prevención de delitos

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, consideró que no existen canales de denuncia seguros y que, en ese sentido, el mundo público se está quedando atrás en materia de prevención de delitos.

"A propósito de los recursos públicos, el control es absolutamente indispensable, lo que tenemos que lograr es que este control no sea un obstáculo para desarrollar procesos, que no terminemos con un control tan excesivo que llegue a un punto que no se pueda desarrollar la actividad", comentó en el marco del encuentro Compliance Summit Chile 2025.

Por ejemplo, Pérez dijo que a partir de la ley que prohíbe emitir licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, el 70% de las municipalidades vulnerables las ha entregado sin verificar en el registro de deudores.