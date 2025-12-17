Más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron bienes sin control en la "tía Rica"

Una auditoría de la Contraloría detectó serias deficiencias en la gestión de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la "tía Rica", durante 2023 y 2024, revelando un débil control sobre las operaciones de empeño realizadas por el organismo.

El informe estableció que 1.681 personas con antecedentes penales lograron empeñar bienes por más de 1.500 millones de pesos, sin que se verificara adecuadamente la procedencia de las especies ni se efectuaran denuncias ante las autoridades correspondientes, pese a que dichas prendas no fueron recuperadas por sus dueños.

La auditoría se centró en los créditos con garantía prendaria otorgados por la unidad de crédito Casa Matriz de la Dicrep, abarcando procesos como administración, custodia, liquidación, renovación y pago de excedentes por remates de pólizas vencidas.

Operaciones reiteradas sin alertas

Según los sistemas del servicio, durante 2023 se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, que totalizaron más de 7.139 millones de pesos.

En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con montos que alcanzaron los 7.290 millones de pesos y una frecuencia que llegó hasta 230 empeños por persona en un solo año.

Pese a estos niveles de recurrencia, la Contraloría constató que la "tía Rica" no cuenta con sistemas de alerta para detectar operaciones reiteradas ni con mecanismos de control que permitan identificar patrones de riesgo.

Fallas en verificación y falta de coordinación

El informe también advierte la inexistencia de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios, corroborar datos personales y verificar el origen lícito de los bienes empeñados.

Asimismo, se detectó una falta total de coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies entregadas en prenda incluyen información relevante para investigaciones, como número de serie, modelo y estado.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitió el informe al Ministerio Público.

Además, ordenó a la Dicrep reforzar sus mecanismos de control, medidas que serán evaluadas en una próxima auditoría de seguimiento.