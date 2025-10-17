Formalizan a ex detectives de Angol por cohecho y nexos con red de tráfico de vehículos

Dos ex oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Angol fueron desvinculados de la institución y formalizados por la justicia, enfrentando acusaciones de cohecho y falsificación de documentos.

El caso ha tomado mayor relevancia debido a que al menos uno de los ex funcionarios tendría vínculos directos con miembros de la "Operación Imperio", una compleja investigación sobre una red dedicada al tráfico de vehículos de alta gama.

La organización, calificada por la Fiscalía como una "asociación ilícita", involucra a diversos sujetos, incluyendo empresarios de la Región de La Araucanía que mantendrían nexos con la red delictual.

Filtración puso en riesgo investigación clave

El fiscal Luis Torres explicó que, además de los delitos base, a los imputados se les atribuye la vulneración de secreto de investigación, un hecho que comprometió seriamente el avance de la "Operación Imperio".

Según el persecutor, la filtración de datos sensibles a los propios investigados representó una amenaza directa para el éxito del operativo.

En este sentido, el fiscal Torres señaló que "se imputaron otros delitos como son también importantes para la realidad regional, como es la vulneración de secreto de investigación, porque todos sabemos que hay una operación muy importante, la Operación Imperio, que tuvo mucha trascendencia nacional, y esa investigación en un momento estuvo en peligro porque hubo personas, especialmente un funcionario público, que filtró esta información a las personas que estaban siendo investigadas".

El fiscal agregó que "el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, estimamos que los hechos son graves, y lo relevante a nuestro juicio es que el tribunal dio por acreditada la existencia de todos los delitos y además los dio por acreditados en grado de reiterados".

De acuerdo a los antecedentes, el vínculo entre uno de los exdetectives y la organización criminal fue descubierto a través de interceptaciones telefónicas. Ambos exfuncionarios quedaron a disposición del Ministerio Público de La Araucanía para continuar con la investigación, calificada como de alta complejidad.