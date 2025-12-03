PDI aborda vínculo entre crimen organizado y tráfico de vida silvestre en nuevo podcast

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) lanzó un nuevo episodio de su podcast El Más Buscado, centrado en el comercio ilegal de vida silvestre y su relación con el crimen organizado, un negocio que mueve cerca de 20 mil millones de dólares anuales según Interpol.

El invitado fue José Sánchez, coordinador de Delitos Forestales y de Tráfico de Fauna de Interpol, quien advierte que las organizaciones criminales usan los delitos medioambientales como fuente de financiamiento y operan rutas donde también circulan armas y drogas.

Sánchez destacó los desafíos de la investigación ambiental, el impacto del cambio climático y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional. El episodio completo está disponible en el canal de Youtube de la PDI y en www.pdichile.cl.