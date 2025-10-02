Fundación Las Rosas realiza su colecta 2025 y lanza producto de ayuda

Los días 3, 4 y 5 de octubre se realizará en las principales ciudades del país la colecta 2025 de la Fundación Las Rosas, que busca recursos para financiar la mantención de sus programas que brindan un hogar a más de 2.200 personas mayores.

Además, la fundación lanzó junto a Ahumada "Curitas para el Alma", un producto solidario que se podrá comprar en los locales de la cadena de farmacias por 990 pesos, y que ayudará al financiamiento de Las Rosas.

"Dependemos del aporte de terceros, lo que nos obliga a ser muy creativos en la búsqueda de recursos. Nuestra colecta es clave para sostener la operación de nuestros hogares", comentó Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de la ONG.