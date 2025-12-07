Cadem: Optimismo sobre el futuro de Chile llega a su nivel más alto en siete años

El optimismo de los chilenos sobre el futuro del país ha experimentado un significativo repunte, llegando al 59%, su nivel más alto en siete años (abril 2018), según reveló este domingo la encuesta semanal Plaza Pública Cadem.

Este sentimiento positivo se acompaña de una mejora en la percepción económica: la creencia de que la economía está progresando alcanzó el 37%, un máximo no visto desde marzo de 2019.

Complementariamente, las expectativas positivas de consumo se mantienen altas en 46%, un nivel sostenido durante los últimos cuatro años.

Inmigración

En contraste con este panorama económico más alentador, la crisis migratoria en el norte del país sigue siendo una preocupación central. Un 72% de los encuestados cree que actualmente existe una crisis en la frontera, una percepción que se dispara al 89% entre quienes se identifican con la derecha y baja al 48% en la izquierda. Asimismo, un 82% de los chilenos opina que las restricciones migratorias deberían ser mayores a las actuales.

Respecto al flujo de extranjeros, la percepción sigue siendo negativa, aunque con una ligera moderación. Un 69% considera que la llegada de inmigrantes a Chile es "mala para el país", aunque esta cifra cayó ocho puntos respecto a mediciones anteriores.

La exigencia de medidas de control sigue siendo abrumadora: un 87% está de acuerdo con solicitar una visa para ingresar. Pese a esto, el apoyo a la opción de "cerrar por completo las fronteras" bajó 10 puntos, situándose en 57%, su nivel más bajo desde enero de 2024.

La encuesta también sondeó la postura de los chilenos frente a los extranjeros que cometen delitos. Aunque tradicionalmente la opción de la expulsión inmediata ha sido dominante, se observa un cambio de tendencia. El 50% de los encuestados ahora cree que el extranjero debe cumplir su condena en Chile y luego ser expulsado, superando al 45% que se inclina por la expulsión inmediata.

Un punto destacado de la Cadem es la opinión sobre la reciente salida de inmigrantes desde Chile hacia Perú. Un contundente 93% de la población supo o escuchó sobre este fenómeno, y más de la mitad (51%) cree que la principal razón de este éxodo es el anuncio de expulsión inmediata realizado por el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast. Solo un 14% lo atribuye a un flujo migratorio normal, y un 11% al retorno por fiestas de fin de año.

Evaluación del Presidente Boric

En el ámbito político, la gestión del Presidente Gabriel Boric mostró un leve avance.

Su aprobación subió tres puntos porcentuales, alcanzando el 37%, mientras que la desaprobación descendió en la misma proporción, situándose en 57%.