Estación Central deberá pagar más de $4 millones a ciclista lesionado por mal estado de ciclovía

La municipalidad de Estación Central deberá indemnizar con más de cuatro millones de pesos a un ciclista que sufrió un accidente debido al mal estado de una ciclovía.

El hecho se remonta a 2012, cuando el hombre circulaba por la ciclovía de la Alameda y perdió el control de su bicicleta debido a baches y desperfectos en el pavimento. Como consecuencia del accidente, sufrió fracturas en el codo derecho, que requirieron yeso, medicación y reposo absoluto.

De acuerdo con el informe psicológico presentado, el accidente afectó la vida del ciclista, generándole dolor constante y dificultades para realizar tareas cotidianas, además de un cuadro de depresión por el impacto físico y emocional sufrido.

Por ello, el sujeto inicialmente solicitó $10 millones por daño moral. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció al municipio a pagar $4,5 millones, junto con $100 mil por lucro cesante y $6.440 por daño emergente.