El alcalde de Arica, Orlando Vargas (independiente, exmilitante PPD), actualizó en Cooperativa la situación existente en el Paso Fronterizo de Chacalluta: descartó una "crisis humanitaria" debida a la migración y aseguró que existe un flujo normal luego que el presidente interino de Perú, José Jerí, decidiera decretar estado de emergencia y militarizar la zona.

"El tránsito de Arica a Tacna de aquella gente que pasa por el paso regulado, que es Chacalluta, con su carnet o con su pasaporte, ha sido muy normal. Arica y Tacna tienen un flujo más menos de 6.000 personas diarias de lunes a viernes, y sábado y domingo alrededor de 12.000. Eso no se ha cortado", dijo el jefe comunal.

"Sí han llegado grupos muy pequeños de gente de Ecuador, Venezuela, Colombia, sabiendo que no pueden pasar por allí sin papeles. Entonces, esperan la noche para pasar", explicó.

Vargas también abordó los dichos de José Antonio Kast, que ha repetido la idea de "invitar" a los migrantes irregulares a salir de Chile antes del 11 de marzo de 2026: "Fui parlamentario cuatro años y conozco bien las leyes; en tema de inmigración son muy frágiles y débiles. Si en 12 años el Gobierno de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera y el de Gabriel Boric no fueron capaces de gestionar unos 100 aviones con pasajeros, en 114 días es muy difícil que lo puedan hacer. Es un discurso político y populista", criticó.

En esa línea, también señaló que "Perú en cuatro meses va a tener elecciones presidenciales. A lo mejor (José Jerí) querrá presentarse también y esto le sirve como un caballo de batalla para ser presidente (democráticamente electo). Lo mismo pasa acá, que tenemos dos candidatos luchando por ser presidente y decir: 'Sálganse todos, váyanse'. Claro, a la gente le gusta eso porque no quiere ver más migrantes en las calles. Es populista el dicho", analizó.

