Falso: video de migrantes publicado por grupo APRA de La Araucanía no es de Chile

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

Tras avanzar al balotaje en las elecciones de noviembre de 2025 en Chile, el candidato José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, instó a los inmigrantes en situación irregular a abandonar el país. En ese contexto, un video que muestra a una multitud de personas que marchan por una carretera fue compartido más de 800 veces en redes sociales como si reflejara un éxodo provocado por sus declaraciones. Sin embargo, las imágenes corresponden a una caravana de migrantes registrada en octubre en el sur de México, rumbo a la capital de ese país.

"Se van del país tras anuncios de José Antonio Kast (…) Aún no es presidente y sus palabras pesan con todo el poder", rezan publicaciones en X, Facebook, Threads e Instagram, junto con una secuencia en la que aparecen decenas de personas con bolsas y mochilas que caminan en el borde de una carretera.

Los mensajes virales añaden la etiqueta "#ChaoIlegales", identificando a los sujetos del video con los migrantes en situación irregular que se dirigieron a las zonas fronterizas de Chile para salir del país.

Kast disputará la Presidencia con Jeannette Jara, candidata oficialista, en el balotaje del 14 de diciembre de 2025.

El 20 de noviembre, Kast advirtió en su cuenta en X que a los migrantes irregulares "les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente" o serían expulsados en un eventual gobierno suyo.

A fines de noviembre, AFP constató que decenas de migrantes llegaron a Arica, en la desértica frontera de Chile con Perú, para abandonar el país por el norte. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales no corresponden a este hecho.

El video viral incluye la marca de agua de una cuenta en TikTok llamada "@noticiasfronterasur". Una revisión en ese perfil permitió hallar el video de la caravana migrante, publicado originalmente el 6 de octubre de 2025, antes de la primera vuelta electoral.

El portal, que también tiene una cuenta en Facebook, difundió el mismo día otro video de una caravana, en la que se menciona la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala en el sur del país.

En octubre de 2025, cientos de migrantes partieron desde esa localidad en dirección a la Ciudad de México, en busca de una regularización de sus papeles.

AFP Factual se comunicó con la cuenta Noticias Frontera Sur, que confirmó la autoría del contenido viral y señaló que corresponde a Tapachula, Chiapas, en la "Carretera federal 200".

"Aquí en Tapachula trabajamos el tema migratorio que ocurre todos los días", comentó el portal.

A través del servicio de geolocalización de Google Maps, AFP Factual detectó el lugar captado en la secuencia, en la carretera federal 200 que atraviesa la ciudad de Tapachula.

Las imágenes de Google, que datan de marzo de 2025, muestra que varios elementos coinciden con el video viral: el diseño de la berma central, el horizonte con antenas de telecomunicación, así como un letrero de madera en el lado izquierdo y una palmera en el derecho.

Comparativa entre capturas de pantalla hecha el 2 de diciembre de 2025 de una publicación en X (I) y la web de Google Maps.

Otros reportes de medios de comunicación sobre la caravana de migrantes en Tapachula muestran un paisaje similar al de la publicación viral.

Además, varias de las personas que aparecen en la secuencia llevan bolsas rojas de supermercado, cuyo diseño con estampados blancos coincide con el de la tienda mexicana Bodega Aurrerá.