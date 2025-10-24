Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Medio centenar de migrantes ingresó a Chile por paso irregular desconocido hasta ahora

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El procedimiento policial también dejó al descubierto un nuevo paso no habilitado de la región, en el poblado de Yala Yala.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de medio centenar de personas ingresaron de forma irregular al país a bordo de tres furgones que cruzaron por un paso inhabilitado que hasta ahora se desconocía en la Región de Tarapacá.

Según la información policial, el ingreso tuvo lugar en el poblado de Yala Yala, en Camiña, donde vecinos del sector informaron a Carabineros quienes los dejaron ingresar al país sin dar cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía.

Los tres conductores implicados quedaron en libertad, con una citación al Juzgado de Policía Local y con una multa cada uno, porque no contaban con permiso del Ministerio de Transportes para trasladar pasajeros.

La versión de Carabineros además apunta que personal del Cesfam de Huara se negó a atender a los menores de edad ingresados ilegalmente, quienes fueron asistidos en la comuna de Pozo Almonte.

Debido a este último antecedente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evalúa presentar acciones.

Síguenos en Google News
Las + leídas