Medio centenar de migrantes ingresó a Chile por paso irregular desconocido hasta ahora

Más de medio centenar de personas ingresaron de forma irregular al país a bordo de tres furgones que cruzaron por un paso inhabilitado que hasta ahora se desconocía en la Región de Tarapacá.

Según la información policial, el ingreso tuvo lugar en el poblado de Yala Yala, en Camiña, donde vecinos del sector informaron a Carabineros quienes los dejaron ingresar al país sin dar cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía.

AHORA🔴 Imágenes revelan el ingreso de 56 migrantes por un nuevo paso no habilitado en el sector de Yala Yala, Región de #Tarapacá: Carabineros de #Camiña interceptó tres furgones en el que viajaban 10 NNA y adultos de diferentes nacionalidades @Cooperativa #Iquique pic.twitter.com/mZCoKslbNp — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) October 24, 2025

Los tres conductores implicados quedaron en libertad, con una citación al Juzgado de Policía Local y con una multa cada uno, porque no contaban con permiso del Ministerio de Transportes para trasladar pasajeros.

La versión de Carabineros además apunta que personal del Cesfam de Huara se negó a atender a los menores de edad ingresados ilegalmente, quienes fueron asistidos en la comuna de Pozo Almonte.

Debido a este último antecedente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evalúa presentar acciones.