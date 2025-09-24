Síguenos:
SJM llama a una "regularización acotada" de migrantes y a resolver en tema con "humanidad"

En conversación con Una Nueva Mañana, el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Pablo Walker, llamó a resolver con "humanidad" los problemas de migración del país, avanzando hacia una "regularización acotada".

Walker manifestó que aunque "es más fácil incluir a migrantes con capital cultural que a personas de países cercanos", se debe avanzar hacia una "inclusión sustentable" a nivel nacional.

"Quien olvida su historia se va convirtiendo en un desalmado", dijo, en relación a las oportunidades en que los ciudadanos chilenos han debido salir del país y emigrar.

