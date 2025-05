La baja natalidad se vuelve tema para los candidatos presidenciales

La natalidad en Chile continúa a la baja, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que reveló que en 2024 se registraron solamente 135 mil nacimientos; una caída cercana al 50 por ciento respecto a 1994, cuando esta cifra fue de 273 mil.

Un total de 12.827 nacimientos se registraron en el país en el primer mes del año, marcando una caída de 9,8% respecto a enero de 2024. Se registraron, además, 10.194 defunciones, cifra que representa un aumento interanual de 0,9%: https://t.co/nTsNg4ijiK pic.twitter.com/dd92K1Twby — INE Chile (@INE_Chile) April 15, 2025

La disminución en la cifra de nacimientos refleja un cambio sociológico profundo en el país, que se da también en otros países del mundo.

El impacto económico y demográfico es también evidente, e incluso hay clínicas del país donde, ante la disminución de la cantidad de partos, han optado por transformar maternidades en unidades geriátricas u oncológicas, en línea con el envejecimiento de la población.

Teresa Maffei, socióloga especialista en género y políticas públicas, comenta que "la tasa de natalidad en Chile hace 30 años atrás era de cuatro hijos por mujer y hoy día es 1,2. Somos el tercer país más envejecido de América Latina y, en nuestro caso, la gente tiende a consumir más y hay muchas facilidades para el consumo".

"Las mujeres, familias o parejas deciden no tener hijos o tener hijos más tarde porque tener un hijo hoy significa un nivel de gasto económico importante en todo lo que es salud, educación, mantención de los niños, alimentación", advirtió la experta.

Fenómeno "trifactorial"

Marcela Fuentes, directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales (UDP), sostuvo que la disminución de nacimientos en el país corresponde a "un cambio que ha sido trifactorial, donde las mujeres han salido al mundo laboral y han tenido espacios de acceso mayoritario a la educación. Es un proceso que se ha vivido en nuestro país hace mucho tiempo".

La profesora enfatizó que el fenómeno "es bien complejo y requiere de un trabajo en donde los derechos laborales se mejoren para las mujeres, donde se reconozca el cuidado como parte del trabajo y que tengan también acceso a salas cunas, (donde) tenemos un déficit de más del 57 por ciento".

La propuesta de Matthei en natalidad

Durante una actividad realizada este sábado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), propuso diversas medidas para enfrentar la baja en la natalidad en el país.

El diagnóstico está hecho sobre la natalidad en Chile, las soluciones son variadas y por ello, pondré mi trabajo y cariño para impulsar el plan #ChileConFuturo que permitirá una conciliación laboral amplia, de la mano de sala cuna universal, acceso a la vivienda, acompañamiento… pic.twitter.com/9uPHm3pBOZ — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 4, 2025

La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), estuvo presente en el acto y detalló los motivos y objetivos de la propuesta.

"La pregunta es: ¿para qué tener hijos si ellos (los padres) no ven oportunidades ni siquiera para ellos mismos? No hay salas cunas para todo, la educación no es buena, es más bien mala, la salud no mejora, los salarios son bajos", planteó.

"Un hijo es una responsabilidad muy importante y los jóvenes se preguntan cómo lo hacen sin un sistema que haga que su hijo tenga una mejor experiencia que la de ellos", aseveró la parlamentaria.

En ese sentido, explicó que la abanderada de Chile Vamos "definió una red de apoyo durante toda la vida hasta que nuestros hijos formen su propia familia, y así recuperar la más importante de las instituciones, que es la familia: donde se aprenden las virtudes y a ser buena persona".

El Partido Republicano, de José Antonio Kast, presentó el 22 de abril su plan "Chile Renace", que busca aumentar la natalidad y considera dos bonos de un millón de pesos: uno para la futura madre y otro a una cuenta de ahorro al nombre del futuro hijo o hija.