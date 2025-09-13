Aeronave hizo aterrizaje forzoso en un condominio y estuvo a punto de chocar una casa

Una aeronave con cuatro tripulantes a bordo hizo un aterrizaje forzoso en un condominio ubicado en la comuna de Olivar (provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins), dejando a todos sus ocupantes con lesiones.

La nave despegó desde Puerto Montt (Región de Los Lagos) con destino a Santiago, pero, por razones que se indagan, "descendió buscando una pista de aterrizaje", dijo el capitán de Carabineros Guillermo Barrera, oficial de ronda de la Prefectura Cachapoal.

Al no encontrar un lugar idóneo para aterrizar, la avioneta -un bimotor Beechcraft con matrícula CC-AHN- quedó sin más alternativa que tocar tierra en un condominio de Olivar y, posteriormente, por proyección, chocó con el cierre perimetral de un domicilio.

"Los cuatro tripulantes, afortunadamente, están fuera de riesgo vital. Fueron trasladados a una clínica particular y estamos a la espera de los resultados de sus lesiones", añadió el capitán Barrera.

La Fiscalía instruyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Carabineros a dirigirse al lugar para investigar lo ocurrido.