Pichilemu: Hombre saltó desde una avioneta y el paracaídas no se abrió

Un paracaidista murió tras lanzarse de una avioneta cuando participaba en un evento del Club Aéreo de Pichilemu, en la Región de O'Higgins.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a la 11:20 horas y se trata de Ernesto Lértora, hombre de alrededor de 50 años, oriundo de Viña del Mar.

El capitán Héctor Figueroa, de la Tercera Comisaría de Pichilemu, detalló sobre el accidente que "una persona dentro del show que mantenían, se lanza de una avión y no habría abierto su paracaídas, falleciendo" en la intersección de las calles Washington Saldías y Alcalde Ross.

El Club Aéreo precisó en un comunicado que Lértora "pertenecía al Club de paracaidismo Skydive Nimbus, quienes se encontraban realizando una actividad de salto. Actividad que contaba con todos sus permisos de la Dirección General de Aeronáutica de Chile (DGAC), quienes estaban presentes al momento del accidente".

En paralelo, la organización realizaba un evento de "Vuelos Populares", también con permiso de la DGAC, el que fue cancelado por "empatía a cercanos y seres queridos" de la víctima.

Personal de SAMU, Carabineros, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la DGAC llegaron hasta el lugar. El foco de la investigación está en el funcionamiento del paracaídas.