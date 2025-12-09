Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.6°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Accidente causa varios kilómetros de taco en Autopista Central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un camión chocó y volcó esta mañana en el kilómetro 7, en el sector Lo Ovalle, de la Autopista Central, lo que ha causado gran congestión en pleno horario punta.

El camión venía del Terminal Pesquero, transportando productos del mar los que quedaron en plena vía.

Pasadas las 07:10 horas, la Autopista Central informó la habilitación de todas las pistas, aunque se prevé que el tránsito tarde en descongestionar.

Síguenos en Google News
Las + leídas