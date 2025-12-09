Accidente causa varios kilómetros de taco en Autopista Central

Un camión chocó y volcó esta mañana en el kilómetro 7, en el sector Lo Ovalle, de la Autopista Central, lo que ha causado gran congestión en pleno horario punta.

El camión venía del Terminal Pesquero, transportando productos del mar los que quedaron en plena vía.

Pasadas las 07:10 horas, la Autopista Central informó la habilitación de todas las pistas, aunque se prevé que el tránsito tarde en descongestionar.